Sinner: "Tomé decisiones correctas en el momento oportuno"

“Me siento increíble. Empecé la final muy mal. Perdía por un quiebre... Tuve algunas oportunidades en el primer set, pero no las aproveché. Él estaba sacando muy bien. Intenté mantenerme firme mentalmente intentando jugar mi mejor tenis cuando era necesario. El tercer set fue una montaña rusa. Por momentos, sentía muy bien la pelota. Intenté presionar. Estoy muy feliz de ganar otro título. Es muy especial”, dijo el transalpino al final del choque.

El tenista de San Cándido, segundo del mundo, tuvo un problema físico al final del partido pero pudo mantenerse hasta el final.

"Fue muy difícil, por supuesto. Lo más importante fue no rendirme. Mantenerme firme. Analizar la situación. Intenté tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Creo que esa fue la clave", destacó.

"Pude sacar bien y ahorrar energía en mis juegos de servicio también fue importante. Tuve una gran actuación, pero siento que fue por ambas partes", reconoció el italiano que felicitó a su rival.

"Sascha, antes que nada, sé que este año ha sido difícil para ti. Pero lo has hecho de maravilla esta semana, considerando tu rendimiento a principios de año. Felicidades a ti y a tu equipo por todo lo que han logrado esta semana. Siempre todo sale tan bien contigo y tu equipo", destacó Sinner que también tuvo palabras para su equipo.

"Muchísimas gracias por el apoyo. El trabajo que dedican, el esfuerzo... entenderme a veces no es fácil, pero gracias por el esfuerzo. A todos aquí... con mi familia, mi novia, mis amigos... todo mi equipo, también a quienes me ven desde casa. Muchísimas gracias por el apoyo", añadió Sinner que logró su cuarto título del año y que afronta en este tramo final el Masters 1000 de París y las Finales ATP.