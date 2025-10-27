Victoria de Cerúndolo, derrota de Báez en la primera jornada del Masters 1.000 de París

París, 27 oct (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo debutó con victoria en el último Masters 1.000 del año, el de París bajo techo, al imponerse al bosnio Damir Dzumhur, 6-3 y 6-3, mientras su compatriota Sebastián Báez caía frente al británico Cameron Norrie, 6-3 y 6-4.