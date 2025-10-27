Victoria de Cerúndolo, derrota de Báez en la primera jornada del Masters 1.000 de París

Cerúndolo, 21 del ránking, se mostró muy sólido en la nueva pista de La Defense, en la número 2, donde tuvo lugar el duelo contra el 68 del mundo, en el que el de Buenos Aires consiguió hasta 27 puntos ganadores, para derrotar a su rival en 1 hora y 16 minutos.
Su siguiente rival saldrá del duelo entre el estadounidense Aleksanar Kovacevic y el serbio Miomir Kecmanovic.
Baez, por su parte, no pudo superar a Norrie en la pista número 2. El premio para el británico será medirse este martes al español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo y uno de los principales favoritos del último Masters 1.000 del año.