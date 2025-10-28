Comesana se queda al borde de la gesta ante Auger-Aliassime

Fue una mala noticia en una jornada que vivió un duelo entre argentinos en la que Camilo Ugo Carabelli se impuso a Tomás Martín Etcheverry, procedente de la fase previa, 7-5 y 6-3, y que se enfrentará al alemán Alexander Zverev, defensor del título y finalista el pasado domingo del torneo de Viena.

Con mucho aplomo, el de Mar del Plata, actual 68 del ránking, aprovechó la buena dinámica que le había conducido al cuadro final a través de la fase previa y forzó el juego de desempate de la primera manga en la que fue superior al canadiense.

Pero Auger-Aliassime se creció en ese momento, elevó el nivel y fue cobrando ventaja en la segunda manga, donde la dinámica ya fue negativa para un combativo Comesana, que acabó cediendo también el tercer set.

El canadiense se medirá en segunda ronda contra el francés Alexandre Muller, verdugo en primera ronda del estadounidense Brandon Nakashima, 6-2 y 7-5.

Ugo Carabelli fue superior a un Etchevarry que le había derrotado en los dos duelos anteriores entre ambos.

Es la sexta victoria en Masters 1.000 para el bonaerense, 49 actual del ránking, que tendrá que elevar su nivel frente al número 3 del mundo.

Ugo Carabelli será el segundo argentino en segunda ronda del último Masters 1.000 del año, tras la victoria este lunes de Francisco Cerundolo contra el bosnio Damir Dzumhur, 6-3 y 6-3, que se medirá contra el serbio Miomir Kecmanovic, verdugo del estadounidense Alexandar Kovacevic, 6-4, 1-6 y 7-6(2).