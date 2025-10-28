Davidovich reacciona a tiempo ante el rescatado Royer

París, 28 oct (EFE).- El español Alejandro Davidovich reaccionó a tiempo para superar al francés Valentin Royer, 59 del mundo, rescatado de la fase previa, y avanzar a segunda ronda del Masters 1.000 de París, el último del año, 4-6, 6-1 y 6-4, en casi dos horas de juego.