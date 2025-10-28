Davidovich reacciona a tiempo ante el rescatado Royer

Su siguiente rival será otro francés, Arthur Cazaux, invitado por los organizadores, que superó el primer turno contra el italiano Luciano Darderi.
Dos días después de haber perdido en Basilea su primera final bajo techo, Davidovich tardó en entrar en juego en la nueva pista del torneo, ante un rival que venía de caer en la fase previa, pero que fue rescatado por el abandono de su compatriota Ugo Humbert.
Sorprendido de entrada, el español acabó cediendo el primer set, pero no se vino abajo.
Un 5-0 de entrada en el segundo le hizo ganar en confianza, todo lo contrario que a su rival, que comenzaba a descarrilar en su tenis.
Aunque se repuso en el tercer set, en el que plantó cara al español, el francés no tuvo la misma consistencia que en el primero y cedió su servicio en el séptimo juego para dar una ventaja a Davidovich que no dejó escapar.
El español acabó levantando los brazos en la pista 1 del complejo de La Defense, ante la atenta mirada de su compatriota y amigo Carlos Alcaraz, que en las próximas horas debutará contra el británico Cameron Norrie.