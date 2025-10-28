Ecuador, listo para lograr "objetivos muy importantes" en la Junior Davis Cup de Chile

"Es una satisfacción grande que nuestro equipo Sub-16 represente al continente en la Junior Davis Cup, donde estarán las mejores 16 selecciones del mundo", señaló Patricio Galarza, presidente de la FET en una rueda de prensa.

El directivo también resaltó el compromiso de los juveniles con "lograr objetivos muy importantes" en Chile, y que "para eso tienen a Diego Velasteguí, como capitán, y a Emilio Gómez, como entrenador y delegado de la FET".

El equipo ecuatoriano está conformado por Emilio Camacho, Jaime Robles, Sergio Castro, el capitán Velasteguí, y el entrenador y delegado de la FET Gómez, quienes viajarán el próximo viernes a Chile.

Gómez aseveró que Camacho ha tenido un buen año y que se ubica en el top 50 del ranking mundial juvenil. De Robles aseguró que es un peleador en cancha y muy importante en dobles, al igual que Castro, que tiene el mejor revés dentro de los jugadores de su categoría en Ecuador y también es importante en los partidos de dobles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente de la FET explicó que el torneo tendrá un formato de cuatro grupos de cuatro naciones. "Cada país jugará una serie por día en la fase de grupos (2 singles y 1 dobles)".

Y añadió que "los mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales y luego a las finales, mientras que los demás lo harán para definir ubicaciones generales".

También dijo que en Chile estarán dos equipos de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe; tres de Sudamérica; seis de Europa; uno de África y cuatro de Asia y Oceanía.

"Por países estarán Brasil, Canadá, Chile, China República Popular, China Taipei, Chequia, Ecuador, Egipto, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Eslovaquia, España, Turquía y Estados Unidos", precisó.