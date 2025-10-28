Fonseca doblega a Shapovalov

Fue la sexta victoria consecutiva de la joven promesa del tenis brasileño, que aterrizó en París tras haber ganado el pasado domingo la final de Basilea al español Alejandro Davidovich.

Desde su derrota en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos contra el checo Tomas Machac, el tenista de 19 años sólo ha perdido un partido, mientras que se ha apuntado otros ocho.

Ante Shapovalov, con quien se había medido la semana pasada en Basilea, partido que el canadiense no pudo terminar, el brasileño comenzó algo timorato, a merced del servicio de su rival que hacía destrozos en la segunda pista más grande de La Defensa, la nueva sede del Masters 1.000 parisiense.

Le costó a Fonseca domesticar al canadiense, pero apoyado por el fervor de un público que le aclamó desde la grada, algo que comienza a convertirse en una constante en los partidos del brasileño, el joven tenista fue cobrando confianza para dar la vuelta al partido.

Igualó la contienda y, aunque unos problemas en la espalda le llevaron a apelar a la asistencia médica, ya no soltó la presa y consiguió su séptima victoria en Masters 1.000 del año.

Ante el fervor de sus fans, levantó los brazos tras algo más de dos horas de partido, para ganarse el derecho a medirse al ruso Karen Khachanov, favorito número 10 y vencedor en París en 2018.