Fonseca: "El público me ayuda a mantenerme en el partido"

"Cuando era más joven", aseguró el tenista de 19 años, "sentía más la presión cuando el público estaba de mi lado, pero ahora su apoyo me ayuda enormemente a mantenerme en los partidos".
"Cuando las cosas van mal o cuando van bien, están ahí para apoyarte", señaló tras derrotar a Shapovalov, por 5-7, 6-4 y 6-3, el tenista brasileño, que siempre está acompañado de numerosos compatriotas que le animan.
"Es algo maravilloso, me encanta representar a mi país y es un placer hacerlo. Vaya donde vaya, siempre hay brasileños que me apoyan", dijo.
Fonseca logró remontar un partido duro ante un tenista al que había ganado la semana pasada en Basilea, torneo que acabó levantando el brasileño, y ahora se medirá al ruso Karen Khachanov, décimo cabeza de serie y vencedor en París en 2018.
"Era importante ganar porque cuando vienes de levantar un trofeo hay que cambiar muchas cosas para adaptarte al siguiente. Mi rival es 25 del mundo y la semana pasada peleamos duro. He perdido el primer set, pero luego he ido ganando en confianza, he conectado con el estado mental de la semana pasada. Ahora, a seguir avanzando", manifestó.
De Khachanov destacó su "experiencia" y versatilidad, y dijo que afronta el partido con confianza. "Cuando juegas al tenis lo haces para enfrentarte a rivales como este", subrayó.