La colombiana Emiliana Arango se enfrentará a Bucsa en octavos de Hong Kong

El primer set se presentó caótico después de que ambas tenistas llegaran a perder el servicio hasta dos veces cada una y se tuvo que resolver en el tiebreak en favor de la japonesa que lo ganó 7-3.

En la segunda manga, la tenista colombiana se mostró mucho más contundente y sacó a relucir su tenis después de que Uchijima perdiese sus dos primeros servicios. Tras un segundo set casi perfecto, Arango igualó el partido con un 1-6.

El tercer parcial se presentaba como el decisivo para saber quién se enfrentaría a Bucsa en octavos y fue ahí donde la tenista colombiana mostró su mayor ambición. No comenzó bien Arango que perdió su primer servicio pero reaccionó de manera instantánea tras romperle dos servicios consecutivos a la japonesa y terminar cerrando el partido con un 4-6.

Emiliana Arango se jugará el pase a cuartos contra la tenista española Cristina Bucsa que venció en su encuentro frente a la china Yexin Ma (238) por 6-1 y 6-2 para poder avanzar a cuartos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, una de las cabezas de serie de este torneo, la canadiense Leylah Fernández (22), se impuso a la china Xiy Wang (167) por 6-1 y 6-4 y avanzó a octavos de final de Hong Kong donde se enfrentará a la tenista alemana Eva Lys (44).

La tenista canadiense es una de las favoritas para llevarse este torneo junto a la suiza Belinda Bencic (11) que se enfrentará a la rusa Aliaksandra Sasnovich (111) por un pase para la siguiente ronda, donde ya espera la china Yafan Wang (298).