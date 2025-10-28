Los primos Rinderknech y Vacherot y los 'enemigos' Moutet y Bublik, picante en París

Abrirá la jornada el partido entre los 'primos', una reedición de la reciente final del Masters 1.000 de Shanghai, en la que el tenista del Principado, de 26 años, consiguió el mayor éxito de su carrera.
Una victoria que le abrió al número 40 del mundo las puertas de París, puesto que tras ella los organizadores le despacharon una de las invitaciones, algo con lo que también contaba Rinderknech, 29 del mundo a sus 30 años.
Si el primero consiguió acceder este lunes a la segunda ronda tras derrotar al húngaro Fabian Marozsan, el segundo lo hizo este martes tras imponerse al checo Jiri Lehecka, decimocuarto favorito, por 6-1 y 6-3, mostrando el gran momento de forma que atraviesa.
En el primer partido de la noche será cuestión de la rivalidad entre Moutet y Bublik, dos tenistas con carácter que ya han tenido sus más y sus menos en el banquillo.
"Voy a intentar mandarle para casa", dijo el francés, medio en broma medio en serio, tras superar en su debut al estadounidense Reilly Opelka, rescatado de la fase previa, 3-6, 7-5 y 6-1.
Bublik, favorito número 13, había avanzado el lunes tras derrotar al australiano Alexei Popyrin y se medirá a un rival al que ha ganado en los tres duelos anteriores.
Los dos jugadores tuvieron un enfrentamiento duro durante un torneo menor en marzo pasado en Fénix, en Estados Unidos.
Ambos se engancharon en la red y se dieron cita en la puerta del torneo antes de ser separados.