Los primos Rinderknech y Vacherot y los 'enemigos' Moutet y Bublik, picante en París

París, 28 oct (EFE).- La tercera jornada del Masters 1.000 de París tendrá dos momentos picantes: el duelo entre el francés Arthur Rinderknech y el monegasco Valentin Vacherot, que son primos, y el que medirá al local Corentin Moutet y al kazajo Alexander Bublik, que casi llegan a las manos en el pasado.