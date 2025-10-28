Sabalenka lidera el Grupo Steffi Graf y Swiatek el Grupo Serena Williams en la Finales WTA

Las Finales WTA reúnen a las ocho mejores jugadoras individuales y a las ocho mejores parejas de dobles del mundo. Las jugadoras competirán por un premio récord de 15,5 millones de euros, con una campeona invicta de individuales que se llevará la cifra sin precedentes de 5,235 millones.

La directora del torneo y campeona de las Finales WTA 2021, la española Garbiñe Muguruza, estuvo acompañada en la ceremonia del sorteo por la vigente campeona individual, Coco Gauff; las campeonas de dobles del año pasado, Gabriela Dabrowski y Erin Routliffe; y Amanda Anisimova, que debuta en el evento.

Para celebrar el 50 aniversario del Ranking WTA, los grupos de este año llevan el nombre de las leyendas de la WTA que han ocupado el puesto número 1 mundial en individuales y dobles durante más semanas.

. Grupo Stefanie Graf: [1] Aryna Sabalenka, [3] Coco Gauff, [5] Jessica Pegula, [8] Jasmine Paolini

. Grupo Serena Williams: [2] Iga Swiatek, [4] Amanda Anisimova, [6] Elena Rybakina, [7] Madison Keys

. Grupo Martina Navratilova: [1] Sara Errani-Jasmine Paolini, [4] Veronika Kudermetova-Elise Mertens, [6] Hsieh Su-Wei-Jelena Ostapenko, [8] Asia Muhammad-Demi Schuurs.

. Grupo Liezel Huber: [2] Katerina Siniakova-Taylor Townsend, [3] Gabriela Dabrowski-Erin Routliffe, [5] Mirra Andreeva-Diana Shnaider, [7] Timea Babos-Luisa Stefani

En las Finales WTA de Riad la campeona de individuales se alzará con el Trofeo Billie Jean King y las de dobles, con el Trofeo Martina Navratilova de las Finales WTA.