Alcaraz tiene en París su torneo maldito, el único que no ganó en cinco participaciones

Obviamente hay otras competiciones que no tuvieron al joven tenista murciano, de 22 años, como campeón desde que se estrenó al más alto nivel en febrero de 2020, pero ninguna de ellas después de haber participado en cinco ediciones.

El Rolex París Masters, que el de El Palmar ha incluido siempre en su calendario, no vio hasta la fecha su mejor versión ni en el Accor Arena, donde jugó en 2021, 2022, 2023 y 2024, ni en La Défense Arena, que este año se estrena como escenario del último Masters 1.000 de la temporada.

Se podría decir que es un torneo maldito para Alcaraz y para el tenis español, pues se disputa desde 1972 -alcanza su edición número 51- y sólo una vez un jugador de este país levantó el título en el cuadro individual. Fue el alicantino David Ferrer, en 2012, cuando se impuso por 6-4 y 6-3 al polaco Jerzy Janowicz.

Rafa Nadal, en nueve participaciones, lo máximo que hizo fue jugar una final que el mallorquín perdió por 4-6 y 0-6 frente al argentino David Nalbandian en 2007.

Esa mala racha se mantiene con Alcaraz, quien tiene los cuartos de final como tope y sólo ganó cinco de sus diez partidos en esta pista dura que a él se le hace dura de verdad año tras año.

El francés Hugo Gaston (4-6 y 5-7), el danés Holger Rune (3-6, 6-6 y abandono por lesión), el ruso Roman Safiullin (3-6 y 4-6), otro galo como Ugo Humbert (1-6, 6-3 y 5-7) y ahora Norrie fueron sus verdugos en "la guillotina parisina". En esos cinco choques sólo fue capaz de anotarse dos sets.

Sus números en la capital francesa con este torneo no hacen de ella la Ciudad de la Luz, precisamente, aunque en esa gran villa sí que celebró, aunque en tierra batida, el título en los dos últimos Roland Garros y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2024.

No siquiera en el Abierto de Australia, único Grand Slam que no tiene en sus vitrinas, sufrió tanto el español. Allí, en Melbourne, tuvo cuatro eliminaciones pero en cuatro presencias y su tope también lo puso en cuartos -dos veces, en 2024 y 2025- registrando un bagaje de 11 partidos ganados y cuatro perdidos.

La consecuencia de su prematuro KO en París en cuanto al ranking ATP se refiere es que pasa a estar en peligro su número 1 ya esta semana.

Alcaraz se queda con 11.250 puntos al perder 90 en la capital gala y el italiano Jannik Sinner, segundo, llegaría a 11.500 en caso de ser campeón el domingo aunque para eso deberá ganar cinco partidos.

Luego, en las Nitto ATP Finals, el español defenderá sólo 200 puntos y el transalpino 1.500, por lo que la situación sigue siendo ventajosa para que Carlos acabe el año en lo más alto del tenis mundial.