Davidovich derrota al francés Cazaux y manda a dormir al público francés

No le gustó el ambiente a Davidovich en la pista 1 del torneo, la segunda más importante y se lo hizo notar a los espectadores al término de las dos horas que necesitó para doblegar al galo, 62 del mundo, invitado por los organizadores.

Efectuó varios gestos contra la grada, con uno de ellos les mandó a dormir, después de que durante todo el partido mostraran su preferencia por el jugador local, a veces de forma ostentosa.

Cazaux era el segundo rival francés de Davidovich, que en primera ronda se deshizo de Valentin Royer, rescatado de la fase previa.

El español, el último en el cuadro individual, está demostrando un buen nivel en este final de temporada, y en París ya ha igualado su mejor actuación, que data de su debut en 2020, cuando ingresó en el cuadro final procedente de la fase previa. Además, el pasado domingo llegó a la final de Basilea, donde fue derrotado por el joven prodigio brasileño Joao Fonseca.

Para romper ese techo tendrá ahora que derrotar al defensor del título, el alemán Alexander Zverev, tercera raqueta del mundo, que tuvo problemas para imponerse en su debut en esta edición contra el argentino Camilo Ugo Carabelli, al que acabó derrotando 6-7(5), 6-1 y 7-5.

Será la séptima vez que Davidovich se cruce con Zverev, que le ha ganado en cinco, la última este mismo año en el Masters 1.000 de Madrid. La única victoria del español data de 2023 en el Masters 1.000 de Toronto. EFE.