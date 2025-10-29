El brasileño Fonseca deja a medias la remontada contra el ruso Khachanov

Tras un desastroso inicio, el joven jugador de 19 años protagonizó una reacción de orgullo que le llevó a poner contra las cuerdas al décimo favorito, ganador del torneo en 2018, que acabó imponiéndose por 6-1, 3-6 y 6-3.

Le faltó fuelle a Fonseca en el último tramo de un partido programado en la noche parisiense, lo que no le impidió contar con la corte de seguidores que arrastra y que se están convirtiendo en una de las sensaciones del circuito.

El brasileño se encontró con un rival aguerrido, que tembló durante el segundo set, cuando Fonseca elevó su nivel, pero que supo reponerse para apuntarse el partido en algo menos de dos horas.