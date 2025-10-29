Sinner avanza sin temblar, Zverev tiembla para pasar

Sinner, segunda raqueta del ránking, tardó menos de una hora y media en deshacers del belga Zizou Bergs, 41 del mundo, 6-4 y 6-2, para sumar su 22 triunfo consecutivo bajo techo, tres días después de haber levantado, también a cubierto, el torneo de Viena.

Desembarazado del español Carlos Alcaraz, el transalpino ejerce como gran favorito en un torneo, en busca de su primer Masters 1.000 del año, donde hasta ahora solo había ganado un partido, pero que ahora tiene a su alcance, lo que se traduciría también en el número 1 del mundo.

Un puesto que dificilmente podrá mantener al final del año, puesto que tiene muchos puntos que defender en el Torneo de Maestros de Turín, que ganó el año pasado, todo lo contrario que Alcaraz.

Su rival será el argentino Francisco Cerundolo, que firmó una trabajada victoria contra el serbio Miomir Kecmanovic, 53 del mundo, 7-5, 1-6 y 7-6(4), en 2 horas y 28 minutos, para tratar de alcanzar los cuartos de final de París por primera vez en su carrera.

La placidez de Sinner contrastó con las dudas que mostró Zverev, tercera raqueta del mundo, que venía de perder contra el italiano la final de Viena y que estuvo a punto de caer en las primeras de cambio ante el argentino Camilo Ugo Carabelli.

El bonaerense ganó el primer set y tuvo ventaja en el tercero, pero no supo rematar al defensor del título, que persigue en convertirse en el segundo que lo renueva, tras el serbio Novak Djokovic.

Zverev se sobrepuso a la presión de Ugo Carabelli y acabó imponiéndose por 6-7(5), 6-1 y 7-5 en 2 horas y 37 minutos, para desafiar al español Alejandro Davidovich, que se clasificó tras ganar con mucha rabia al francés Arthur Cazaux, invitado por los organizadores, 7-6(5) y 6-4.

Davidovich, que también llega a París tras perder una final, la de Basilea, solo ha ganado dos veces al germano en seis duelos, que le derrotó este mismo año en el Masters 1.000 de Madrid.

En la carrera por las últimas plazas para el Trofeo de Maestros de Turín, el italiano Lorenzo Musetti dio un paso en falso, derrotado por su compatriota Lorenzo Sonego, 3-6, 6-3 y 6-1.

Último de los clasificados, el transalpino está ahora a merced del canadiense Felix Auger-Aliassime, que se impuso al francés Arthur Muller, 5-7, 7-6(5) y 7-6(4) y que tiene el billete para Turín a su alcance. Se medirá en octavos contra el alemán Daniel Altmaier, que derrotó al noruego Casper Ruud, 6-3 y 7-5, lo que pone fin a sus opciones de clasificarse para Turín.

Más fácil lo tiene el australiano Alex de Minaur, séptimo por el momento, que se impuso al canadiense Gabriel Diallo, 7-6(8), 4-6 y 6-3 y que se medirá contra el ruso Karen Khachavov, verdugo de la joven promesa brasileña Joao Fonseca, 6-1, 3-6 y 6-3.