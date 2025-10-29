Ugo Carabelli deja vivo al campeón

Bravo y aguerrido, con el público de su lado, el bonaerense, 49 del mundo, dominó por momentos con soltura a un jugador que llegaba de disputar la final de Viena, también bajo techo.
Pero no remató la faena, sobre todo cuando en el tercer set se colocó 3-1 con servicio a su favor, ante un germano que, por momentos, parecía febril.
Pero Zverev aguantó el tipo, supo apoyarse en sus puntos fuertes en los momentos más decisivos, cuando le faltó experiencia a Carabelli, que nunca ha derrotado a un rival del top-20.
El alemán, que persigue convertirse en el segundo tenista que revalida título en París, tras el serbio Novak Djokovic, se medirá contra el vencedor del duelo entre el español Alejandro Davidovich, favorito 15, y el francés Arthur Cazaux.
