Ugo Carabelli deja vivo al campeón

París, 29 oct (EFE).- El argentino Camilo Ugo Carabelli tuvo contra las cuerdas al alemán Alexander Zverev, defensor del título en el Masters 1.000 de París y número 3 del mundo, pero acabó sucumbiendo por 6-7(5), 6-1 y 7-5 en 2 horas y 37 minutos.