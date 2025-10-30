Auger Aliassime, tercera remontada en París, un paso más hacia Turín donde irá Shelton

Auger-Aliassime, noveno favorito, que ya perdió el primer set frente al argentino Francisco Comesana en primera ronda, y contra el francés Alexandre Muller en la segunda, volvió a ceder la primera manga en la tercera ante el alemán Daniel Altmaier, para acabar remontando 3-6, 6-3 y 6-2.
Es la victoria 100 del canadiense en partidos ATP, Masters 1.000 y Grand Slam, lo que le convierte en el tercer tenista nacido en este siglo en llegar a esa cifra, tras el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.
De esta forma, mantiene sus opciones de acabar el año entre los ocho mejores, sinónimo de clasificación para Turín, aunque para eso necesita seguir avanzando. Su próximo rival será el monegasco Valentin Vacherot, la gran sorpresa del torneo, que tras imponerse en el Masters 1.000 de Shangai está ya en cuartos de final, tras haber derrotado al británico Cameron Norrie, verdugo del español Carlos Alcaraz, por 7-6(4) y 6-4.
Shelton, por su parte, consiguió la clasificación para el Torneo de Maestros tras pasar a cuartos en detrimento del ruso Andrei Rublev, 7-6(8) y 6-3.
A sus 23 años, será la primera vez que el jugador dispute el torneo de final de año.
Su rival por un puesto en las semifinales de París saldrá del duelo entre Sinner y el argentino Francisco Cerundolo.