Bencic será la rival de Bucsa en los cuartos de Hong Kong

Bencic consiguió distanciarse de la china en el primer set tras romperle su tercer servicio, Wang no supo reponerse y acabó cediendo otro servicio consecutivo y terminó perdiendo por 6-2.

La segunda manga se planteó de manera similar a la primera, de manera que la suiza logró romperle su segundo servicio y el último, para cerrar el set y el partido con otro 6-2.

Tras imponerse a Yafan Wang, a Bencic le espera en cuartos de final la tenista española Cristina Bucsa, que está firmando un gran torneo y logró su pase a cuartos tras derrotar a Emiliana Arango (47) por 6-2 y 6-4.