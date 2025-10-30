Tenis
30 de octubre de 2025 - 06:10

Bencic será la rival de Bucsa en los cuartos de Hong Kong

Redacción deportes, 30 oct (EFE).- La tenista suiza Belinda Bencic (11) venció este jueves a la china Yafan Wang por 6-2 y 6-2 y se enfrentará a la española Cristina Bucsa (68) en cuartos de final del WTA 250 de Hong Kong.

Por EFE

Bencic consiguió distanciarse de la china en el primer set tras romperle su tercer servicio, Wang no supo reponerse y acabó cediendo otro servicio consecutivo y terminó perdiendo por 6-2.

La segunda manga se planteó de manera similar a la primera, de manera que la suiza logró romperle su segundo servicio y el último, para cerrar el set y el partido con otro 6-2.

Tras imponerse a Yafan Wang, a Bencic le espera en cuartos de final la tenista española Cristina Bucsa, que está firmando un gran torneo y logró su pase a cuartos tras derrotar a Emiliana Arango (47) por 6-2 y 6-4.