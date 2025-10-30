Sinner impresiona en París, que reparte los últimos billetes para Turín

El transalpino sumó su victoria número 23 consecutiva bajo techo contra el argentino Francisco Cerúndolo, 7-5 y 6-1, en una cadena que continúa desde su reciente triunfo en Viena y que en París no parece encontrar rival a su talla.

El argentino lo fue durante un set, pero no pudo aguantar más el ritmo del transalpino, que desde el pasado torneo de Wimbledon sólo ha sufrido tres derrotas, dos de ellas por abandono.

Su siguiente rival será el estadounidense Ben Shelton, uno de los tenistas que sacó billete para Turín, donde participará por vez primera, tras derrotar al ruso Andrei Rublev, 7-6(6) y 6-3.

Será el octavo duelo del estadounidense contra el italiano, que sólo ha cedido uno y encadena seis victorias, dos de ellas esta misma temporada en el Abierto de Australia y en Wimbledon.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El alemán Alexander Zverev, numero tres del mundo, avanzó a cuartos en detrimento del español Alejandro Davidovich, 6-2 y 6-4, camino de renovar el título que ya ganó el año pasado, algo que nadie ha conseguido este curso en un Masters 1.000.

Tras haber perdido el pasado domingo la final de Viena contra Sinner, el germano se impuso al derrotado en la de Basilea, encontrando mejores sensaciones que en su primer turno contra el argentino Camilo Ugo Carabelli.

Zverev se medirá por un puesto en semifinales con una de sus bestias negras, el ruso Daniil Medvedev, que aunque está en horas bajas le ha ganado dos veces esta temporada, en Halle y en Pekín.

El ruso, que ha ganado 14 de los 21 duelos al alemán, encadena cinco triunfos y no pierde contra él desde 2023.

Será una reedición de la final de París de 2020 y de la semifinal del año siguiente, ambas con triunfo del ruso.

Medvedev se clasificó para los cuartos de final tras derrotar al italiano Lorenzo Sonego, 3-6, 7-6(5) y 6-2.

La sorpresa de la jornada fue la eliminación del estadounidense Taylor Fritz, cuarta raqueta del mundo, que se estrelló contra un inspirado Alexander Bublik, autor de un extraordinario final de curso, que le derrotó 7-6(5) y 6-2.

Afortunadamente, Fritz ya se había garantizado su clasificación para Turín tras la eliminación la víspera del italiano Lorenzo Musetti.

Bublik, que ha ganado 34 de los últimos 41 partidos disputados desde el pasado torneo de Roma, se medirá al australiano Alex de Miñaur, otro de los jugadores que irá a Turín, tras haber derrotado al ruso Karen Khachanov, ganador en París en 2018, pero que pagó el cansancio de su partido contra el brasileño Joao Fonseca, que acabó tarde la víspera.

El tenista de origen uruguayo y español se impuso con un contundente doble 6-2.

La clasificación de De Miñaur para Turín deja sólo una plaza pendiente, que se dirimirá entre Musetti, ya fuera de pista, y el canadiense Felix Auger-Aliassime, que sigue en competición tras firmar una tercera remontada, esta vez contra el alemán Daniel Altmaier, 3-6, 6-3 y 6-2.

Aún tiene algo de desventaja que superar el canadiense para acabar el año entre los ocho mejores. Podrá hacerlo en cuartos contra el monegasco Valentin Vacherot, la sensación del final de año, que tras imponerse en el Masters 1.000 de Shanghai hace unas semanas, disputrá los cuartos de otro torneo de esta categoría por segunda vez en su carrera.

Lo hará tras derrotar al británico Cameron Norrie, el verdugo en primera ronda del español Carlos Alcaraz, por 7-6(4) y 6-4.