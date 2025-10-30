Sinner supera a un voluntarioso Cerundolo que plantó cara un set

El transalpino, que encadena 22 triunfos en torneos bajo techo y que llegaba a la capital francesa tras haber conquistado el de Viena tras derrotar a la final al alemán Alexander Zverev, alcanza así los cuartos del único Masters 1.000 donde no los había disputado.

Su rival será el estadounidense Ben Shelton, favorito 5, que con su victoria ante el ruso Andrei Rublev se garantizó el billete para el Torneo de Maestros de Turín.

Sinner prosigue su avance en el torneo y también el acoso al número 1 del mundo, que puede arrebatar al español Carlos Alcaraz, eliminado a las primeras de cambio, si alza el trofeo el próximo domingo.

Alcaraz tendrá una buena ocasión de recuperarlo a mediados de noviembre durante el Torneo de Maestros de Turín, puesto que allí el italiano defiende 1.500 puntos y él apenas 200.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sinner, que busca en París su primer Masters 1.000 del año, el quinto de su carrera, emerge como el gran favorito para la victoria final, con un nivel más elevado que el resto.

Cerundolo lo puso a prueba en un primer set muy competido, jugado de poder a poder, con muchas iniciativas en el juego. Aunque fue el italiano el que llevó la iniciativa, el bonaerense no perdió la estela del duelo hasta el duodécimo juego, cuando cedió su servicio y el set.

Un mazazo para el argentino que, tocado moralmente, cedió los tres primeros juegos del segundo set, otorgando a Sinner una ventaja que el italiano no iba a dejar esta vez escapar.

Elevó el nivel el número 2 del mundo y aceleró en pos de la victoria que consiguió en 1 hora y 25 minutos.

Ante Shelton buscará las semifinales contra un rival frente al que encadena cinco triunfos, dos esta misma temporada en el Abierto de Australia y Wimbledon, los dos Grand Slam que ha ganado el italiano, que no pierde contra el estadounidense desde Shanghai en 2023.