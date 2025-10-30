Vacherot mantiene su racha y se clasifica para cuartos de París

Reciente ganador del Masters 1.000 de Shanghai, lo que le ascendió al número 40 del ránking, el jugador del Principado se benefició de una invitación de los organizadores para entrar en el cuadro final del torneo bajo techo.

Vacherot, de 26 años, que hasta hace unas semanas no había sumado ningún triunfo importante a su palmarés, dio un salto con su victoria en Shanghai, donde derrotó en la final al francés Arthur Rinderknech, que es primo suyo.

Un rival al que también ganó en París en segunda ronda para acceder a octavos de final, tras haber vencido al checo Jiri Lehecka en su debut en el torneo.

El monegasco se medirá por un puesto en semifinales del Masters 1.000 de París contra el ganador del duelo entre el canadiense Felix Auger-Aliassime, noveno favorito, y el alemán Daniel Altmaier.

