Zverev frena la furia de Davidovich

El defensor del título, tercera raqueta del mundo, se mostró muy superior al español, que frena así su temporada que ha terminado en un buen momento de forma, con la final de Basilea que perdió el pasado domingo contra el brasileño Joao Fonseca.

Camino de las semifinales, Zverev se medirá contra una de sus bestias negras, el ruso Daniil Medvedev, en una reedición de la final de 2020 que perdió el alemán.

Medvedev, que no ha firmado su mejor campaña, alcanzó los cuartos tras superar al italiano Lorenzo Sonego, 3-6, 7-6(5) y 6-4.

Acaba así la trayectoria de Davidovich, último superviviente español en el cuadro masculino, que se marcha igualando su mejor actuación en el Masters 1.000 de París, que databa de su debut en 2020, cuando ingresó en el cuadro final a través de la fase previa.

El español se impuso de entrada al francés Valentin Royer, rescatado de la fase previa, en tres set, de imponerse al también francés Arthur Cazaux, invitado por los organizadores, al que superó en dos mangas.

Zverev continúa su camino para convertirse en el único tenista que ha renovado un título de Masters 1.000 en lo que va de curso y el segundo en hacerlo en París, tras el serbio Novak Djokovic.

El alemán disputará los cuartos de final de un Masters 1.000 por cuarta vez este año, tras haberlo hecho en Roma, Toronto y Cincinnati.

Finalista en el Abierto de Australia, ganador del torneo de Múnich, el alemán busca un segundo título en el año, el octavo Masters 1.000, tras haber perdido el pasado domingo la final del torneo de Viena, también bajo techo, contra el italiano Jannik Sinner.

Será el duelo 22 entre ambos jugadores, con 14 triunfos del ruso, que no pierde ante el alemán desde 2023 y que encadena cinco victorias, dos de ellas esta temporada, en Halle y en Pekín.

Además de la final de 2020, ambos tenistas se midieron en las semifinales del Masters 1.000 del año siguiente, en las que también se impuso el ruso.