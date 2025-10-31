Auger-Aliassime supera en París a Vacherot y se acerca a Turín

París, 31 oct (EFE).- El canadiense Felix Auger-Aliassime se convirtió en el primer semifinalista del Masters 1.000 de París, tras superar al monegasco Valentin Vacherot, 6-2, 6-2, lo que le acerca a acabar el año entre los ocho mejores del año, sinónimo de clasificación para el Trofeo de Maestros de Turín.