Bublik mantiene su racha triufante ante De Miñaur y alcanza las semifinales de París

La determinación del kazajo no tiene límites y desde el pasado torneo de Roma suma ya 35 triunfos en 42 partidos.

Un paso adelante para el jugador, de 28 años, que este año se ha apuntado los torneos de Turín, Halle, Gstaad, Kitzbuhel y Hangzhou y que ahora buscará la final de París contra el canadiense Felix Auger-Aliassime, noveno cabeza de serie, verdugo del monegasco Valentin Vacherot, 6-2 y 6-2.

Ninguno de los dos había alcanzado antes las semifinales de París y sólo el canadiense ha jugado ya una final de Masters 1.000, la de Madrid de 2024.

Pero Bublik está irreconocible, nada queda del tenista apático de hace unos años, lo que le ha llevado a dar un importante salto en el ránking, donde ahora ocupa el puesto 16.

Ante De Miñaur, un jugador que llegaba en buenas condiciones, con su clasificación para el Trofeo de Maestros de Turín recién conquistado y tras haber alcanzado los cuartos de final de los tres últimos torneos que había disputado, el kazajo mostró una enorme resistencia.

Tras perder el primer set en un ajustado juego de desempate, se mantuvo firme en el partido, logró la segunda manga y mantuvo la igualdad en la tercera hasta el final, cuando se hizo con el servicio del tenista de origen uruguayo y español en el undécimo juego para apuntarse el partido en el siguiente.

Bublik y Auger-Aliassime disputarán este sábado su sexto duelo, el segundo de esta temporada tras el de Dubai, que supuso la tercera victoria del canadiense.