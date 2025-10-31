Zverev levanta dos bolas de partido contra Medvedev y se cita con Sinner

Será una reedición de la reciente final de Viena, que acabó con triunfo del transalpino, que encadena 24 victorias bajo techo y que ha ganado los tres últimos duelos contra el germano, con quien empatan a cuatro en el cara a cara.

Zverev disputará la segunda final consecutiva del último Masters 1000 del año, la cuarta en total, tras haberse desembarazado de un rival que le había derrotado en los cinco últimos duelos y en 14 de los 21 anteriores, incluida la final de este mismo torneo en 2020.

Y parecía que iba a hacerlo de nuevo cuando se apuntó con facilidad la primera manga, ante un Zverev desdibujado que, sin embargo, se aferró al partido e igualó la contienda en el segundo set.

Medvedev tampoco bajó el pistón en un partido en el que los dos jugadores corrieron pocos riesgos y el ruso acarició la victoria en el décimo juego de la tercera manga, cuando tuvo dos bolas de partido.

El germano, el preferido de la grada, sacó entonces su mejor versión y se aferró al partido para forzar un juego de desempate en el que estuvo todo el tiempo por delante hasta apuntarse la victoria en 2 horas y 32 minutos.

Serán las 23 semifinales de un Masters 1.000 que dispute Zverev, el que más entre los tenistas en actividad tras el serbio Novak Djokovic, mientras que Sinner lo hará por décimo tercera ocasión.