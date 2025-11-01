Auger-Aliassime jugará su primera final en París, la vigésima de su carrera

Su rival en busca de su primer título de un Masters 1.000 saldrá del duelo entre el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev, respectivamente números dos y tres del mundo.

A sus 25 años, Auger-Aliassime logra con este triunfo izarse a la octava plaza del 'ranking', sinónimo de clasificación para el Torneo de Maestros de Turín, aunque con muy poca ventaja sobre el italiano Lorenzo Musetti, por lo que todo dependerá de los torneos de la semana que viene.

Con este triunfo, se convierte en el tercer finalista canadiense del Masters 1.000 de París, tras Milos Raonic y Denis Shapovalov, y alcanza su duodécima final bajo techo en pista dura.

Una confirmación de su buena mitad de temporada. Desde el pasado Masters 1.000 de Cincinnati, no se ha bajado de los cuartos de final y ganó el torneo de Bruselas.

En París dejó una buena impronta desde el inicio de la competición en el estadio de La Defense.

Ante Bublik, que llegaba con 37 victorias en su haber, su mejor temporada, y llamando a las puertas del top-10 por primera vez en su carrera, Auger-Aliassime dio una muestra más de consistencia contra un rival correoso y en forma que en París ya había derrotado a otros dos top-10.

Si el primer set, totalmente igualado en el que ninguno de los dos dispuso de ninguna bola de rotura, se resolvió en un juego de desempate en el que el canadiense fue muy superior, el segundo fue una montaña rusa.

Bublik comenzó arrebatando el saque de su rival y se colocó con una ventaja de 4-1, pero ahí se detuvo su concentración y la brillantez mostrada hasta entonces se esfumó de la pista.

Auger-Aliassime lo aprovechó para encadenar cinco juegos consecutivos y clasificarse para su segunda final de un Masters 1.000, tras la disputada en Madrid el año pasado.

El canadiense se convierte en el quinto tenista nacido este siglo que alcanza la final de dos Masters 1.000, tras el español Carlos Alcaraz, el italiano Jannik Sinner, el danés Holger Rune y el británico Jack Draper.