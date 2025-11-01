Bucsa: "He trabajado muchísimo durante todo el año para llegar a estar final"

Bucsa se impuso hoy en la semifinal a la australiana Maya Joint, por 6-3 y 6-1 y se jugará el título este domingo ante la joven canadiense Victoria Mboko, la cabeza de serie número tres de la competición y una de las revelaciones de la temporada.

"Estoy muy contenta de estar en mi primera final individual. He trabajado muchísimo durante todo el año para poder llegar a esta final y mañana voy a intentar darlo todo", subrayó la jugadora cántabra, 68 en la clasificación mundial, en declaraciones a la organización del torneo al término de la semifinal.

A pesar de que Joint, de 19 años, partía como favorita al ser la quinta cabeza de serie por estar mejor situada en el ránking de la WTA, en el puesto 32, Bucsa valoró su rendimiento, si bien reconoció que fue una ventaja para ella el haberse clasificado para las semifinales sin saltar a la pista en cuartos por la lesión de la suiza Belinda Bencic.

"He jugado súper bien. Ella estaba un poco cansada. He tenido un día más, no de descanso, pero es diferente cuando una entrena y otra compite. Ahí ha estado la clave del partido", analizó.

Respecto a sus opciones ante Mboko, 21 del mundo y que luce en su palmarés el título del Masters 1000 de Canadá el pasado mes de agosto con tan solo 19 años, Bucsa señaló: "Es una gran jugadora. He tenido partidos muy cerca de ganarlos y mañana tengo otra oportunidad".