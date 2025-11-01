Bucsa se mete en la primera final de su carrera en Hong Kong y se enfrentará a Mboko

Bucsa, de 27 años y número 68 del mundo, dio la sorpresa en la semifinal y se deshizo de Joint, que a pesar de sus 19 años, era la quinta favorita del torneo al está mejor situada en el ránking de la WTA, en el puesto 32.

En el primer set, la igualdad se mantuvo hasta el 3-3 y en el juego siguiente, Bucsa rompió el servicio de su rival y volvió a arrebatárselo para cerrar la manga por 6-3.

En el segundo, Joint se desinfló y cedió su primer saque, lo que encarriló la victoria para la española, que volvió a romperle el servicio para ponerse 5-1 y cerrar el partido con el 6-1 definitivo en solo 24 minutos.

Bucsa se mantuvo muy sólida con su saque, con un 88 por ciento de los puntos ganados con su primer servicio, frente al 59 por ciento de la australiana.

La cántabra llegó a semifinales más fresca después de que en cuartos de final consiguiese el pase sin jugar como consecuencia de la lesión de la máxima favorita del torneo, la suiza Belinda Bencic.

Para ganar su primer título de su trayectoria como profesional, deberá doblegar a Mboko, número 21 del mundo, quien ganó en la otra semifinal a su compatriota Leylah Fernández, segunda favorita del torneo, por 2-6, 6-3 y 6-2.

Mboko, de 19 años, busca el segundo título de su carrera, después de que se coronara en el Masters 1000 de Canadá el pasado 7 de agosto.

A ese torneo llegó siendo casi una desconocida y venció a cuatro ganadoras de un 'grand slam': las estadounidenses Sofia Kenin y Coco Gauff, la kazaja Elena Rybakina en semifinales y la japonesa Naomi Osaka en la final.