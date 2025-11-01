Tenis
01 de noviembre de 2025 - 16:50

Josemaría-Sánchez y Chingotto-Galán, campeones del Premier Pádel P2 de Giza

Redacción Deportes, 1 nov (EFE).- Paula Josemaría y Ari Sánchez, en el cuadro femenino, y Fede Chingotto y Ale Galán, en el masculino, lograron este sábado la victoria en el torneo P2 Premier Pádel de Egipto, disputado en Giza justo antes del inicio este lunes en Kuwait de la FIP World Cup Pairs.

Por EFE

Para Josemaría y Sánchez, las primeras jugadoras de la historia en ganar al menos un título de Premier Padel en cuatro continentes, es el sexto título de 2025, mientras que para Chingotto y Galán es el séptimo, informan los organizadores.

En la final masculina Chingotto y Galán, cabezas de serie número 1, ganaron en solo 55 minutos a Jon Sanz y Paquito Navarro por un claro 6-1 y 6-2.

En la femenina, Paula Josemaría y Ari Sánchez concedieron solo tres juegos ante Ale Salazar y Martina Calvo, a las que superaron por un rotundo 6-3 y 6-0 en una hora y 17 minutos.

Desde Egipto, las grandes estrellas del pádel mundial viajan ahora a Kuwait, donde entre el lunes 3 y el domingo 9 se celebrará la primera edición de la FIP World Cup Pairs.

