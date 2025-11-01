Josemaría-Sánchez y Chingotto-Galán, campeones del Premier Pádel P2 de Giza

Para Josemaría y Sánchez, las primeras jugadoras de la historia en ganar al menos un título de Premier Padel en cuatro continentes, es el sexto título de 2025, mientras que para Chingotto y Galán es el séptimo, informan los organizadores.

En la final masculina Chingotto y Galán, cabezas de serie número 1, ganaron en solo 55 minutos a Jon Sanz y Paquito Navarro por un claro 6-1 y 6-2.

En la femenina, Paula Josemaría y Ari Sánchez concedieron solo tres juegos ante Ale Salazar y Martina Calvo, a las que superaron por un rotundo 6-3 y 6-0 en una hora y 17 minutos.

Desde Egipto, las grandes estrellas del pádel mundial viajan ahora a Kuwait, donde entre el lunes 3 y el domingo 9 se celebrará la primera edición de la FIP World Cup Pairs.

