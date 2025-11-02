Revancha de Pegula y patinazo de Gauff

Pegula ganó por 6-3, 6-7(4) y 6-2 en dos horas y cuarto y alargó su particular dominio sobre Gauff, a la que ya había vencido en cuatro de los siete cara a cara que ambas habían protagonizado.

La quinta victoria de Pegula acaba con la mala racha reciente. Porque Gauff se había impuesto en los dos últimos enfrentamientos. Además de en las Finales WTA del 2024, en la final del torneo de Wuhan, en este 2025, hace tres semanas.

Pegula se mostró más solvente que su excompañera de dobles a la que conoce a la perfección. Está en racha la jugadora de 31 años que ha sido semifinalista como mínimo en sus últimos tres torneos, desde el Abierto de Estados Unidos.

Tras un inicio irregular de ambas, con cinco roturas de saque consecutivas, fue Pegula la que se mostró mas estable y se llevó el set. Después, Gauff reaccionó aunque sufrió para igualar el choque. Porque después de tener ventaja de 4-2 y 5-3 no mantuvo su saque y la manga se resolvió en el desempate. Todo quedó en manos del parcial decisivo donde Pegula se mostró mejor y logró el triunfo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pegula toma ventaja en el Grupo Steffi Grf igual que Aryna Sabalenka que previamente arrolló a la italiana Jasmine Paolini pro 6-3 y 6-1 en setenta minutos.

La campeona del Abierto de Estados Unidos afronta la conquista de un título que se le resiste, que ha acariciado en varias ocasiones pero que no termina de lograr.

La italiana que se clasificó para Riad a última hora, asume su inferioridad ante el juego de Sabalenka, la mejor en pista dura del circuito, a la que ya superó en este mismo escenario el pasado curso. Paolini, de hecho, no ha ganado un set a la número uno del mundo desde Indian Wells del 2022, la última vez que logró canar un cara a cara.

La bielorrusa y Pegula dominan el cuarteto que afrontará el martes su segunda jornada de la fase de grupos.