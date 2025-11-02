Sabalenka apabulla a Paolini en su estreno

La campeona del Abierto de Estados Unidos afronta la conquista de un título que se le resiste, que ha acariciado en varias ocasiones pero que no termina de lograr.

La italiana que se clasificó para Riad a última hora, asume su inferioridad ante el juego de Sabalenka, la mejor en pista dura del circuito, que ya le superó en este mismo escenario el pasado curso. Paolini, de hecho, no ha ganado un set a la número uno del mundo desde Indian Wells del 2022, la última vez que logró ganar un cara a cara.

"Estoy muy contenta por el nivel y la concentración que he mostrado y la solidez en el saque que he mostrado", dijo Sabalenka tras el partido.

La bielorrusa se postula como líder del Grupo Steffi Graf de las Finales WTA 2025 que completan Coco Gauff y la también estadounidense Jessica Pegula.

