Tabilo, primer rival de Djokovic

Tabilo no se hundió a pesar de desperdiciar un punto de partido en el segundo set y resistió cuando su rival tuvo la victoria en la mano, con 5-4 y saque en el tercero y definitivo.

Ganó tres juegos seguidos y selló la victoria, la primera desde que en el 'challenger' de Olbia, en Italia, el 16 de octubre pasado, se impuso al estonio Daniil Glinka. En un torneo ATP su último triunfo fue ante el estadounidense Macos Giron en el Masters 1.000 de Shanghái hace justo un mes.

Rompió su mala racha el jugador sudamericano, 82 del mundo, que acumulaba tres derrotas seguidas en sus partidos recientes, contra Pablo Carreño, el kazajo Alexander Bublik, en Viena, y contra el luxemburgués Chris Rodesch en el 'challenger' de Bratislava.

Tabilo volverá a encontrarse en segunda ronda con Novak Djokovic, al que ha ganado en las dos ocasiones en las que han jugado. Ambas sobre tierra. La primera, en el Masters 1.000 de Roma, en 2024 y la más reciente en el Masters 1.000 de Montecarlo este año.

Es la vuelta a la competición de Djokovic, con la mirada puesta en las Finales ATP de Turín, dentro de dos semanas. El ganador de veinticuatro Grand Slam no juega un partido desde que perdió en semifinales del Masters 1.000 de Shanghai ante el monegasco Valentin Vacherot el pasado 28 de septiembre.

También se situó en la segunda ronda del torneo heleno el portugués Nuno Borges, que se impuso al griego Stefanos Sakellaridis por 7-6 (4) y 6-3, y se medirá al ganador del partido entre el estadounidense Eliot Spizzirri y el serbio Laslo Djere.