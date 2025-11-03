Alcaraz y Sinner jugarán una exhibición en Corea del Sur previa a Australia

El partido se llamará Hyundai Card Super Match y supondrá la primera vez que Sinner y Alcaraz se vean las caras en este país asiático.

Habitualmente, ni Alcaraz ni Sinner suelen disputar torneos previos al inicio de Australia, y prefieren servirse de exhibiciones para preparar el asalto al primer Grande del año.

En Melbourne, Sinner defenderá título, en tanto que la duda estas semanas es conocer quién acabará el curso como número uno del mundo. El de San Cándido, con su título en el Masters 1000 de París, ha arrebatado a Alcaraz la primera posición en la clasificación, pero la volverá a perder el próximo lunes cuando se descuenten los puntos de las Finales ATP de 2024.

En Turín, que comienza el domingo que viene, Alcaraz necesitará ganar tres encuentros para asegurarse el número uno a final de temporada por segunda vez en su carrera, igualando las veces que lo consiguieron Bjorn Borg, Stefan Edberge y Lleyton Hewitt.

