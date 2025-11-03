Rybakina remonta y pone un pie en semifinales; Swiatek se hunde

Rybakina, que en la jornada inicial ganó a Amanda Anisimova en menos de una hora (6-3 y 6-1) en su primer encuentro de la fase de grupos, está al borde de las semifinales de este evento por primera vez en su carrera. En sus dos presencias anteriores en este evento de 'Maestras', la kazaja de origen ruso no pasó de la fase de grupos.

Pero dio un paso al frente ante Swiatek, con la que ha perdido cuatro veces en lo que va de 2025. La polaca, número dos del mundo y ganadora de esta competición hace dos temporadas, había ganado seis de diez enfrentamientos previos contra Rybakina, que logró la clasificación para las Finales gracias a sus buenos resultados en el tramo final del curso.

No tiene explicación el desmoronamiento de la ganadora de seis Grand Slam que sacó adelante con autoridad su primer partido, ante la estadounidense Madison Keys y que ganó con solvencia el primer set. Pero no vio llegar la reacción de Rybakina y se fue del partido.

La kazaja, a partir del 3-1 a su favor del segundo set logró un parcial de 9-0 que selló su triunfo después de una hora y 39 minutos. Rybakina, de 26 años, que solo ganó un partido en la fase de grupos de Cancún 2023 y en Riad el año pasado, suma ya dos victorias en lo que va de evento y lidera el grupo Serena Williams que completan Anisimova y Keys.

"He jugado muy bien en las últimas semanas y estoy a un gran nivel. Tengo ganas ya de jugar el próximo partido y espero ser capaz de mantener la intensidad", dijo Rybakina sobre la pista tras remontar a Swiatek.

La excampeona de Wimbledon en el 2022, ganadora este año en Ningo y Estrasburgo para elevar a diez sus títulos, acaricia la clasificación que Swiatek tendrá que ganarse en el partido decisivo del miércoles contra Amanda Anisimova.