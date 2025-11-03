Sabalenka, inamovible número 1; Mboko accede al 'top 20'

Sabalenka encabeza la lista con 8.870 puntos por delante de la polaca Iga Swiatek (8.195) y de la estadounidense Coco Gauff (6.563), que completan un podio de una tabla sin cambio alguno hasta la situación de Mboko.

Paula Badosa, que está ausente de las pistas, es vigésima quinta con 1.676 puntos, Jessica Bouzas cuadragésima segunda con 1.262 y Bucsa asciende al puesto 54 (1.098) tras subir catorce.

La colombiana Emiliana Arango baja al puesto 48 (1.178) y su compatriota Camila Osorio continúa en el 80 (874), en tanto que la argentina Solana Sierra sigue en el 67 (966) y la mexicana Renata Zarazúa retrocede al 82 (851).