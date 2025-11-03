Tenis
03 de noviembre de 2025 - 05:25

Sabalenka, inamovible número 1; Mboko accede al 'top 20'

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2377

Madrid, 3 nov (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka se mantiene como firme número uno de la clasificación de la WTA, en tanto que la canadiense Victoria Mboko, que ganó a la española Cristina Bucsa en la final del torneo de Hong Kong, accede por primera vez en su carrera al 'top 20' al instalarse en la decimoctava posición.

Por EFE

Sabalenka encabeza la lista con 8.870 puntos por delante de la polaca Iga Swiatek (8.195) y de la estadounidense Coco Gauff (6.563), que completan un podio de una tabla sin cambio alguno hasta la situación de Mboko.

Paula Badosa, que está ausente de las pistas, es vigésima quinta con 1.676 puntos, Jessica Bouzas cuadragésima segunda con 1.262 y Bucsa asciende al puesto 54 (1.098) tras subir catorce.

La colombiana Emiliana Arango baja al puesto 48 (1.178) y su compatriota Camila Osorio continúa en el 80 (874), en tanto que la argentina Solana Sierra sigue en el 67 (966) y la mexicana Renata Zarazúa retrocede al 82 (851).