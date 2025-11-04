Alcaraz volverá a Queen's en 2026

El murciano, dos veces campeón de este evento, utiliza Queen's como preparación para Wimbledon y es el primer torneo de hierba que disputa durante el año.

Alcaraz jugó aquí por primera vez en 2023, cuando ganó el título, y semanas más tarde también se apuntó a Wimbledon; repitió en 2024, perdiendo en segunda ronda contra Jack Draper; mientras que en 2025 volvió a levantar el trofeo contra Jiri Lehecka.

Siempre que Alcaraz ha jugado en Queen's ha llegado como mínimo a la final de Wimbledon.

"Queen's es un torneo muy especial para mí y al que tengo ganas cada año. Este año fue increíble volver y ganar mi segundo título aquí", dijo Alcaraz.

El torneo masculino se disputará del 13 al 21 de junio, mientras que el femenino se jugará del 6 al 14 y Amanda Anisimova, vigente campeona, ya ha confirmado su presencia en el mismo.

Queen's, que cuenta con categoría de ATP 500, es uno de los mejores torneos para preparar Wimbledon porque la hierba que se utiliza es muy similar a la del All England Club.

En el caso de Alcaraz, normalmente llega a Londres días después de disputar Roland Garros, alquila una casa en los alrededores del All England Club y se hospeda un mes con el objetivo de ganar ambos títulos.