El español David Marrero, sancionado por infringir las normas sobre 'wildcards'

Marrero, de 45 años, admitió haber pagado y ofrecido pagar por 'wildcards' para sí mismo y/o su compañero de dobles en cuatro ocasiones, entre 2022 y 2023.

El español, que alcanzó el puesto número 5 en la clasificación mundial de dobles en noviembre de 2013, cuando ganó la Copa de Maestros junto a su compatriota Fernando Verdasco, fue suspendido por un período de dos años y siete meses, además de multado con 15.000 dólares.

El periodo de inelegibilidad de Marrero comenzó el 21 de octubre de 2025 y finalizará el 20 de mayo de 2028.

También fue sancionado por el mismo motivo Malek Jaziri, de 41 años, extenista y actual capitán del equipo tunecino de la Copa Davis. En este caso con un tiempo de suspensión de nueve meses, desde este 28 de octubre y hasta el 27 de julio de 2026, y con una multa de 5.000 dólares.

Durante sus períodos de inelegibilidad, Marrero y Jaziri tienen prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional.