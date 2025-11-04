Nuno Borges, rival de Djokovic en los cuartos de final

El número 47 del mundo se enfrentará al ganador de veinticuatro torneos del Grand Slam este jueves, una cita a la que 'Nole' llega con un convincente triunfo ante el chileno Alejandro Tabilo, al que nunca había podido ganar hasta ahora, por 7-6 (3) y 6-1.

Será el primer enfrentamiento entre el luso, de 28 años, y el balcánico (38), quien tiene la mirada puesta en las Finales ATP que comienzan la próxima semana en Turín (Italia).

La primera manga del Spizzirri-Borges, quienes tampoco se habían visto nunca las caras, se la llevó el norteamericano gracias a una rotura en el undécimo juego, para posteriormente cerrar el set con su servicio, aunque no sin sufrir.

Sin embargo, la reacción de Borges fue inmediata y el marcador y las fuerzas se igualaron en un segundo set, en el que mejoró notablemente su porcentaje con el primer saque, sin ceder ni una sola bola de 'break'.

Una dinámica que se prolongó en el tercero y decisivo, con el portugués mandando desde el arranque ante un Spizzirri a remolque y sin soluciones con el resto.