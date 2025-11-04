Sabalenaka y Kyrgios se verán las caras el 28 de diciembre en Dubai

"Estoy muy orgullosa de representar al tenis femenino. Respeto mucho el talento de Nick, pero que no se equivoque, voy a dar lo mejor de mí", declaró la tenista bielorrusa.

Kyrgios, que apenas ha disputado cinco partidos este año tras una larga lesión de muñeca derecha y que no juega desde marzo, cuando perdió ante el ruso Karen Khachanov en la segunda ronda del Masters 1.000 de Miami, aceptó el desafío encantado.

“Cuando la número uno del mundo te reta, aceptas. Tengo un gran respeto por Aryna, es una campeona y una potencia, pero yo no vengo solo a jugar, vengo a entretener. Esto es lo que me apasiona”, afirmó el australiano.

Tres partidos oficiales han llevado el nombre de "Batalla de los Sexos", siendo el más famoso el que enfrentó en 1973 a Billie Jean King y Bobby Riggs.

El veterano Riggs, de 55 años, había vencido meses antes a la australiana Margaret Court, pero Billie Jean se tomó la revancha y se impuso en un encuentro que marcó un hito en la lucha por la igualdad en el deporte.

En 1992, un Jimmy Connors de 40 años venció a la múltiple campeona de Grand Slam Martina Navratilova, entonces de 35, bajo reglas híbridas.

En 1998, se disputó un duelo no oficial en Australia entre Serena y Venus Williams frente al alemán Karsten Braasch, número 203 del ránking mundial, que venció un set a cada una de las hermanas.