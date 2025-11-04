Sabalenka aplaca la reacción de Pegula y acaricia las semifinales

Sabalenka, que había ganado en ocho de los once enfrentamientos previos a la norteamericana, que, sin embargo, se apuntó el más reciente, en Wuhan semanas atrás, necesitó los tres sets y dos horas y cuatro minutos para cerrar su segunda victoria en la competición tras la cosechada el domingo ante la italiana Jasmine Paolini, que quedó eliminada.

La bielorrusa, que se aseguró acabar el año de nuevo en lo alto de la clasificación femenina, afronta la conquista de un torneo que se le resiste.

Es la quinta presencia de Sabalenka en el torneo de 'maestras' y nunca lo ha ganado. La final de 2022 es el tope de la ganadora del Abierto de Estados Unidos, de los WTA 1.000 de Miami y Madrid y del torneo de Brisbane este curso.

La semifinalista del pasado año, número uno del mundo desde octubre del 2024, se rehízo cuando mejor estaba su rival.

A pesar de perder el primer set, Pegula, que juega por tercera vez las finales WTA y que acarició el título en 2023, cuando cayó en el último encuentro ante la polaca Iga Swiatek, ganó el segundo set y tuvo punto de rotura en el tercero para situarse con 3-1, pero emergió su rival y mantuvo el equilibrio. Sabalenka aceleró al final y selló su victoria.

Sabalenka necesita ganar un set contra la estadounidense Coco Gauff en la última jornada, el jueves, para sellar su clasificación para las semifinales y no depender del otro encuentro del Grupo Steffi Graf entre Jessica Pegula y la italiana Jasmine Paolini, ya eliminada.

Porque previamente, en el otro duelo del grupo, Coco Gauff logró ante la italiana Jasmine Paolini su primera victoria en la presente edición de las Finales WTA tras la derrota sufrida en la sesión inicial contra su compatriota Jessica Pegula y mantiene posibilidades de clasificación para las semifinales del torneo que conquistó el pasado año.

Gauff ganó por 6-3 y 6-2 en ochenta minutos ante la transalpina, con la que había perdido en tres de las cuatro ocasiones en las que habían jugado este año, en Stuttgart y Roma, en tierra, y en Cincinnati. En Wuham, hace unas semanas, la norteamericana enterró la mala racha. Ahora, en Riad, volvió a ganar.

La estadounidense, que cayó contra Pegula, por 6-3, 6-7 (4) y 6-2, cerrará su presencia en la fase de grupos ante Sabalenka este jueves y necesita ganar para alargar la defensa de su corona.

Jasmine Paolini, que cayó con Sabalenka (6-3 y 6-1) en su debut, sumó su segundo revés y se queda sin opciones. Sigue sin atravesar la fase de grupos, tal y como le sucedió el pasado año, el de su debut.