Alexandre Muller aparta a Etcheverry, que tuvo un punto de partido

El galo, que ya había vencido al sudamericano este 2025, en Río de Janeiro, en el único enfrentamiento entre ambos hasta ahora, tardó tres horas y siete minutos en cerrar la victoria y clasificarse para los cuartos de final.

Etcheverry mantuvo el tipo y luchó hasta el final. Tuvo una bola de partido antes del desempate, con 6-5 y saque para Muller. Pero el francés estuvo firme y salió adelante. Después, en el 'tie break', subrayó su superioridad en los momentos clave y su mayor acierto con el saque y se llevó la victoria.

Muller se enfrentará en cuartos de final al ganador del partido entre el suizo Stanislas Wawrinka y el italiano Lorenzo Musetti, segundo favorito.

Previamente, el serbio Miomir Kecmanovic remontó al transalpino Luciano Darderi por 4-6, 6-2 y 6-3, y se citó con el estadounidense Sebastian Korda, mientras que el alemán Yannick Hanfmann ganó en tres sets al checo Vit Kopriva, por 6-2, 5-7 y 7-5, y jugará en cuartos con el ganador del duelo estadounidense entre Brandon Nakashima y Marcos Giron.

