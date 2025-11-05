Carlos Alcaraz, socio de honor del club en el que se forjó como tenista

El tenista de El Palmar, quien a sus 22 años ya lleva ganados 24 títulos ATP incluyendo seis Grand Slam, es socio del club desde su nacimiento.

El Tiro de Pichón, como se conoce popularmente a esta entidad, ha destacado de Alcaraz que represente con orgullo los valores de la institución tanto en las pistas como fuera de ellas. Su junta directiva ha expresado su satisfacción por contar con Carlos como parte de la gran familia del club, destacando su trayectoria deportiva y su vinculación personal con la institución en la que lleva más de tres décadas desarrollando su labor la escuela que dirige su padre, Carlos Alcaraz González.

"Es un orgullo recibir este nombramiento por parte del club en el que yo empecé, un club básicamente familiar, en el que pasé mucho tiempo y en el que conozco a todos sus directivos y ellos a mí desde que tenía tres años. Aquí está la gente con la que yo empecé en el mundo del tenis y ellos siguen siendo mis amigos. Sin duda que es una alegría que perdurará toda la vida", ha señalado el tenista.