La ATP presenta su nuevo logo "para inspirar a nuevas generaciones a descubrir el tenis"

"El tenis está en constante evolución. Para mantenernos al ritmo de nuestros aficionados a nivel mundial, necesitamos contar nuestra historia con creatividad y energía. La nueva identidad de marca refleja el dramatismo, la precisión y el dinamismo del Tour, conectando con los aficionados actuales e inspirando a las nuevas generaciones a descubrir el tenis por primera vez", afirmó Eno Polo, CEO de la ATP, en declaraciones difundidas por el organismo.

El renovado logotipo, el sexto en cincuenta y cuatro años de historia de la entidad, incorpora una línea transversal que refleja el movimiento de una pelota de tenis en juego y se adapta a la era digital, "logrando mayor versatilidad desde retransmisiones y redes sociales hasta 'merchandising' e imagen de los torneos".

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de la ATP de acercarse a un público más joven y fortalecer la relación con los aficionados.

En el último año, ha impulsado colaboraciones de contenido con TikTok y Overtime, así como la campañas de marketing para ofrecer una experiencia más digital para los aficionados.

