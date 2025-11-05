Musetti sobrevive a Wawrinka y mantiene la esperanza de estar en Turín

Musetti ganó por 4-6, 7-6(5) y 6-4 y se clasificó para los cuartos de final del torneo de Atenas que disputará ante el francés Alexandre Muller, verdugo del argentino Tomás Martín Etcheverry.

Dos horas y veinte minutos necesitó el italiano para volver a ganar, cinco años después del Masters 1000 de Roma, al jugador suizo, de 40 años, que mantuvo el tipo hasta el final. No termina de ganar dos encuentros seguidos el ganador de tres títulos del Grand Slam, eliminado en esta segunda ronda del evento heleno.

Musetti necesita ganar el título en Atenas para superar al canadiense Felix Auger Aliassime, recuperar el octavo puesto y ganar su plaza para las Finales. El transalpino alcanzó su duodécimo cuarto de final de la temporada en el circuito que disputará ante Muller.

Wawrinka no tuvo suficiente con los veinte saques directos que totalizó. Completó el partido con 36 tiros ganadores pero 28 errores no forzados.

Lorenzo Musetti jugará en cuartos con el francés Alexandre Muller que resistió y apartó del torneo de Atenas al argentino Tomás Martín Etcheverry, que llegó a tener un punto de partido antes del 'tie break' final, al imponerse por 6-7, (2), 7-6(4) y 7-6(3) que le llevó a los cuartos de final.