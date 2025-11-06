Eslovaquia convoca a las debutantes Okalova y Vargova para el duelo con Argentina

Ambas jugadoras sustituyen a la doblista Tereza Mihalikova y a Mia Pohankova, campeona de Wimbledon en categoría júnior. Así, el equipo europeo estará formado por Rebecca Sramkova, Viktoria Hruncankova, Katarina Kuzcaromva, Martina Okalova y Nina Vargova.
El equipo eslovaco será el primer adversario del combinado argentino, que desde el viernes 14 se medirán en el Córdoba Lawn Tenis Club. El sábado jugarán Eslovaquia y Suiza y el domingo Argentina completará la fase ante el equipo helvético.
Argentina ha reclutado para la cita a Solana Sierra, Lourdes Carlé, Julia Riera, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini, y Suiza acude a Córdoba con Simona Waltert, Susan Bandecchi, Celine Naef y Valentina Ryser.