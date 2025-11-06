Eslovaquia convoca a las debutantes Okalova y Vargova para el duelo con Argentina

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- El capitán del equipo eslovaco de la Copa Billie Jean King, Matej Liptak, anunció la convocatoria de las debutantes Martina Okalova y Nina Vargova para el enfrentamiento contra Argentina, en Córdoba, de las eliminatorias del grupo C de esa competición que completa Suiza y que se disputarán el fin de semana del 14 al 16 de diciembre.