La alemana Tatjana María lidera la delegación extranjera en Copa femenina de tenis WTA 125

En los próximos días se completará la lista de participantes en las canchas del Quito Tenis y Golf Club, que saldrán en procura de los 125 puntos para la clasificación de la WTA para la campeona y 115.000 dólares en premios.

Además de la alemana María, ubicada en el puesto 41 del ranking mundial, el torneo también tendrá a la checa Sara Bejlek, en el puesto 75 y hasta el puesto 98 del ranking mundial, aparecerá Veronika Erjavec (SLO).

La organización precisó que el cuadro principal está conformado por 22 integrantes y que las otras diez tenistas saldrán de las clasificación de la qualy y por invitaciones (wild cards).

Las demás participantes serán: Mayar Sherif (EGY), 103; Panna Udvardy (HUN), 105; Leolia Jeanjean (FRA), 108; Caroline Dolehide (USA), 112; Oleksandra Oliynkova (UKR), 132; Maja Chwalinska (POL), 134; Varvara Lepchenko (USA), 157; Carole Monnet (FRA), 168.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También lo harán Polona Hercog (SLO), 171; Julia Riera (ARG), 183; Laura Pigossi (BRA), 193; Despina Papamichail (GRE), 200; Elvina Kalieva (USA), 203; Jazmin Ortenzi (ARG), 217; Miriam Bulgaru (RUM), 223; Eva Vedder (NED), 231; Sada Nahimana (BDI), 237; Jessica Pieri (ITA) y Carolina Alves (BRA), 240.