06 de noviembre de 2025 - 12:35

Pegula gana a Paolini y su clasificación depende del Sabalenka-Gauff

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- La estadounidense Jessica Pegula se acercó a las semifinales de las Finales WTA tras ganar a la italiana Jasmine Paolini, ya eliminada por 6-2 y 6-3, pero su clasificación definitiva depende aún del choque entre su compatriota Coco Gauff y la bielorrusa Aryna Sabalenka, que completará la fase de grupos del evento.

La jugadora de Búfalo (Nueva York), de 31 años, tardó 65 minutos en superar a la transalpina que afrontó el duelo sin opción alguna y que no pudo evitar su tercera derrota en otros tantos partidos de la competición.

La estadounidense, que siempre en el circuito ha ganado a Paolini, cuatro veces antes de la cita de Riad, pero había sido superado por la Europea en las Finales de la Copa Billie Jean King semanas atrás, en el único cara a cara en 2025, tiene en la mano el acceso a la siguiente ronda y la posibilidad de, al menos, igualar la final que logró hace dos años.

Ahora, en su cuarta presencia seguida en las Finales, está a la espera del último duelo del grupo. La norteamericana, ganadora este año en Bad Hombrug, Charleston y Austin para elevar a nueve los trofeos en total de su carrera, ha logrado vencer a su paisana Coco Gauff (6-3, 6-7(4) y 6-2) aunque luego perdió con Sabalenka (6-4, 2-6 y 6-3).

Las posibilidades son amplias en el Grupo Steffi Graf y todo se resolverá al final del enfrentamiento entre Sabalenka y Gauff, vigente campeona.

