Pegula gana a Paolini y su clasificación depende del Sabalenka-Gauff

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- La estadounidense Jessica Pegula se acercó a las semifinales de las Finales WTA tras ganar a la italiana Jasmine Paolini, ya eliminada por 6-2 y 6-3, pero su clasificación definitiva depende aún del choque entre su compatriota Coco Gauff y la bielorrusa Aryna Sabalenka, que completará la fase de grupos del evento.