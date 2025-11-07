Djokovic apunta al 101

El serbio de 38 años, ahora quinto del mundo, que la próxima semana acudirá una vez más a las Finales ATP, que reúne a los ocho mejores de cada temporada, que ha ganado ya en siete ocasiones, tardó una hora y veinte minutos en vencer por tercera vez al germano, 117 del ránking ATP, sin título alguno y al que ya había ganado en Ginebra el pasado año y este curso, semanas atrás, en Shanghai.

El balcánico está a un paso de añadir un nuevo trofeo a su colección. Nunca ha ganado en Atenas, un evento nuevo en el calendario del tour que ocupa el lugar del que organizaba el propio jugador, en Belgrado. De hecho, su hermano Marco es el director de este torneo heleno.

No tuvo excesivos sobresaltos el ganador de veinticuatro Grand Slam para alcanzar la final 95 en pista dura de su trayectoria. Tomó ventaja en el primer set tras romper el saque del germano en el cuarto juego y situarse con 4-2, que fue determinante.

Después, Hanfmann, que cuenta como hechos más relevantes en su carrera las finales sin éxito en Gstaad 2017 y Kitzbuhel 2020, logró hacer break y ponerse con 3-1 pero Djokovic reaccionó, ganó cuatro juegos seguidos y tomó otra ventaja decisiva para ganar el parcial y el partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Djokovic busca nuevos retos. ¨Ya está a un paso del título 101 de su carrera, el segundo del 2025 tras el de Ginebra que le situarían a dos del suizo Roger Federer, que acabó su carrera con 103 y a ocho de los 109 que consiguió el estadounidense Jimmy Connors, el que más ha conseguido a lo largo de su historia.

El serbio jugará por el título ante el ganador del partido entre el estadounidense Sebastian Korda y el italiano Lorenzo Musetti, que necesita ganar el torneo para disputar las Finales ATP.