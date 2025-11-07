Rybakina remonta, alarga su pleno y disputará su primera final de 'maestra'

La kazaja de origen ruso había jugado dos veces antes este evento que reúne cada año a las ocho mejores de la temporada, pero nunca había superado la fase de grupos. Este año la superó por primera vez tras superar a la estadounidense Amanda Anisimova, la polaca Iga Swiatek y la rusa Ekaterina Alexandrova.

En dos horas y siete minutos cerró la victoria ante Pegula que había jugado la final en el 2023, superada entonces por Swiatek. La norteamericana, que ganó el primer set y aplacó, momentáneamente, la reacción de su rival en el segundo, decayó en el tercero y se resignó a su tercera derrota con Rybakina en un total de seis enfrentamientos. Los dos más recientes, en este 2025, cayeron del lado de la kazaja.

Rybakina, que jugará por el título ante la ganadora del choque entre la número uno del mundo la bielorrusa Aryna Sabalenka y la estadounidense Amanda Anisimova, puede obtener el título más importante de su carrera tras el de Wimbledon, en el 2022. En lo que va de campaña, después de un arranque irregular, logró el título en Estrasburgo y el mes pasado en Ningbo, camino a las Finales WTA. Diez trofeos como profesional en total.

Elena Rybakina, que aprovechó su eficacia con el servicio, con diez directos este viernes, se convirtió en la primera jugadora de Kazajistán en alcanzar unas Finales WTA después de cerrar su décima victoria del curso ante una jugadora top ten. Será la del sábado la vigésima segunda final de su carrera.

"El saque me ayudó cuando lo necesitaba. Intenté mantenerme concentrada en cada punto. Tuvimos algunos intercambios muy duros. Estoy muy contenta de que al final apretara algo más lograra el triunfo", dijo Rybakina en la pista de Riad tras conseguir ganar a Pegula.