Tien se cita con Cameron Norrie en la final de Metz

Tien, de tan solo 19 años, superó con facilidad a Sachko en un primer set impoluto y un segundo disputado hasta el ecuador. El norteamericano rompió el servicio del rival en el séptimo juego y cerró el set y el partido con un 6-4 a los 58 minutos de encuentro.

Delante tendrá a Cameron Norrie, séptimo favorito del torneo que se disputa en pista dura cubierta, quien también superó a su oponente este viernes en la otra semifinal, en la que se deshizo en tres sets del italiano Lorenzo Sonego.

La primera manga fue para el transalpino y número 42 del mundo por 6-4, por lo que el británico tuvo que sacar su mejor tenis para darle la vuelta en los dos siguientes (6-2 y 6-4) con una brillante actuación al resto.

La final se disputará este sábado a partir de las 16:30 (CET), en un duelo que hasta el momento cuenta con tres enfrentamientos, con dos victorias para Tien y una para Norrie, todas en 2025.

