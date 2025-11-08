Alcaraz debuta el domingo ante De Miñaur, Sinner desconoce aún su rival del lunes

Alcaraz, ganador de 2 'Grand Slam' en la temporada, necesita tres victorias en la fase de grupos -o llegar a la final- para acabar el año como número 1, pelea que mantiene con Sinner en esta última semana del circuito en la que se reúnen las 8 mejores raquetas.

Su primer rival en el grupo Jimmy Connors será De Miñaur, ganador en Washington.

El partido, que comenzará no antes de las 14.00 (13.00 GMT) es el primero de la competición individual, que este año mezclará grupos en el mismo día por el ajustado calendario que mantiene al serbio Novak Djokovic y al italiano Lorenzo Musetti todavía jugando en Atenas la final del torneo griego.

En caso de victoria del italiano, el canadiense Félix Auger-Aliassime se quedaría fuera de los ocho primeros y pasaría a ser un reserva. Ninguno de los 3 tenistas formó parte de la foto oficial previa al comienzo del torneo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La edición de la Copa de Maestros la abrirán el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, que se enfrentarán a los alemanes Tim Puetz y Kevin Krawietz

En el grupo Bjorn Borg, Sinner comenzará la defensa del título que conquistó en 2024 sin perder un solo set en el último turno del lunes, no antes de las 20.30 (19.30 GMT), ante un rival todavía por determinar. Será o su compatriota Lorenzo Musetti, que tiene que ganar a Djokovic en la final de Atenas, o Auger-Aliassime, que ya entrena en Turín a la espera de confirmar su participación.